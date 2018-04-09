Москва, 9 апреля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 6 апреля ростом по рублёвым парам. Рубль с открытия торгов подешевел к иностранным валютам на фоне дешевеющей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

6 апреля высокая волатильность наблюдалась на всех рынках. Поводом для резких ценовых колебаний стали опубликованный отчет по американскому рынку труда, новые антироссийские санкции со стороны США, а также падение цен на нефть.

После выхода американской статистики курс доллара США снизился с достигнутого максимума 57,80 до 57,73 руб., курс евро — с 70,97 до 70,72 руб. Данные с рынка труда в США вышли неоднозначными. Число новых рабочих мест в стране оказалось ниже ожиданий, тогда как индекс среднего почасового заработка превысил прогноз. Трейдеры обратили внимание на первый показатель, хотя второй важнее для ФРС США.

Во второй половине дня минфин США обнародовал новый санкционный список. В список попали 24 крупных бизнесменов и 15 компаний. Рубль подешевел к доллару до 58,18 руб., к евро — до 71,50 руб.

Нельзя сказать, что он ослабился до указанных значений из-за новых санкций. В это время баррель Brent подешевел на 2,5%, до $66,85. Рубль оказался чувствительней к динамике цен на нефть, чем к новым санкциям.

Сегодня, 9 апреля, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,42%, до $67,31. На этом фоне пара доллар/рубль на открытии может снизиться до 58 руб. Общая же картина остается негативной для рубля. По курсу доллара стоит рассматривать повышательное движение в район 58,85−58,90 руб., курсу евро — до 72 руб.

Напомним, 6 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 46 коп. (+0,46%), до 58,17 руб., курс евро — на 76 коп. (+1,08%), до 71,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+20,80%), евро/рубль — 407,5 млн евро (+24,07%).

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