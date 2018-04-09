Лондон, 9 апреля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Возможный переезд в США бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прокомментировала 8 апреля пресс-служба посольства России в Великобритании на официальной странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

По словам дипломатов, статья в издании The Sunday Times, в которой говорится о поступившем Скрипалям предложении переехать в США, есть не что иное, как попытка официального Лондона свернуть расследование и спрятать «концы в воду».

«Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду?» — обратили свой комментарий российские дипломаты в адрес британских властей.

В посольстве напомнили, что две жертвы отравления в Солсбери до сих пор скрыты от общественности и даже от собственной семьи, а все улики уничтожены. При этом находящаяся под контролем британского правительства «свободная» пресса не интересуется ничем, кроме поводов обвинить в преступлении Россию.

Напомним, в опубликованной The Sunday Times статье сообщается, что сотрудники британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из американского ЦРУ и пришли к выводу, что лучшей страной для дальнейшего проживания Скрипалей станут США.

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям британских властей, отравлены 4 марта в городе Солсбери. В течение нескольких недель они находились в критическом состоянии. В конце марта 33-летняя Юлия Скрипаль пошла на поправку, а 6 апреля улучшилось самочувствие ее 66-летнего отца. В организации отравления Великобритания обвинила Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.