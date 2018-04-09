Дамаск, 9 апреля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В момент нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс в приграничном воздушном пространстве вблизи с сирийской границей находились боевые самолёты ВВС Израиля. Об этом сообщил 9 апреля телеканал Al Mayadeen.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Отмечается, что израильская авиация совершала разведывательные полеты в пограничном пространстве между сирийской территорией и Ливаном.

Несмотря на то, что ранее сирийское агентство SANA сообщило, что удар по авиабазе Т-4 нанесла авиация США, в Белом доме и Пентагоне данную информацию опровергли.

По сообщению издания, подразделения сирийской противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атаки уничтожили восемь ракет, некоторое количество не идентифицированных пока боеприпасов достигли цели.

По данным агентства, среди сирийских военных есть убитые и раненые. По информации арабских СМИ, ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря. Следует отметить, что пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать жерналистам вопрос о ракетном нападении на сирийский военный аэродром.

«Мы отказываемся комментировать», — цитирует слова представителя пресс-службы ТАСС.

Добавим, 10 февраля подразделения ПВО Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля. Следует отметить, что удар был нанесён в ответ на уничтожение огнём сирийской ПВО израильского истребителя F-16.

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Согласно данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ВВС страны нанесли тогда два удара: один по иранскому пункту управления беспилотниками на авиабазе в районе сирийской Пальмиры, другой — по сирийским и иранским военным объектам на юге Сирии.

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