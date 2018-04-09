Лхаса, Китай, 9 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе, расположенном на юго-западе Китая, более 1,7 тыс. деревень были выведены из состояния беспробудной нищеты, сообщает 8 апреля агентство «Синьхуа».

Китайская крестьянка

Более 150 тыс. человек, проживающих в 1705 деревнях, были выведены из состояния нищеты в китайском Тибете, значительно улучшив положение дел. Таким образом, количество нищих с 2015 года здесь уменьшилось с 590 тыс. человек до 330 тыс. человек.

Для того чтобы обеспечить соответствующий результат, только в 2017 году было вложено в общей сложности 16,7 млрд юаней ($2,6 млрд) с целью увеличения доходов населения, его переселения и поддержки в рамках 1,7 тыс. проектов по борьбе с бедностью.

Более 85% территории Тибета расположено на высоте более 4 тыс. метров над уровнем моря. Крайне непростые природные условия в том числе являются одной из причин отсталости и бедности этих территорий.

Жители в общей сложности 2,44 тыс. тибетских деревень по-прежнему живут в непроглядной нищете, однако, местные власти планируют вложить еще 11,7 млрд юаней в 2018 году, чтобы избавить от нищеты еще 2,1 тыс. деревень. Кроме того, ставится цель обеспечить годовой рост на 16% располагаемого дохода жителей, живущих за чертой бедности, которая на душу населения находится в районе 2,3 тыс. юаней.

Регион продолжит развивать социальную защиту и улучшать условия проживания для людей с ограничениями, отсутствием дохода, инвалидностью, подростков младше 16 лет и пожилых людей старше 60 лет.

Напомним, что Китай намерен к 2020 году полностью побороть беспросветную нищету в стране и войти в ряд держав с умеренным доходом населения. По-прежнему в стране около 30 млн человек живут в нищете, как отмечают власти Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, уже к 2020 году практически ко всем населенным пунктам Тибета власти Поднебесной намерены продолжить автомагистрали все в рамках той же программы борьбы с бедностью.