Москва, 9 апреля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. На востоке Москвы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

Eli Duke Автомобильная авария

ДТП произошло в воскресенье, 8 апреля, в районе пересечения ул. Перовская и Зеленого проспекта. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«В результате столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля марки Subaru в районе пересечения ул. Перовская и Зеленого проспекта травмы получили четыре человека», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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