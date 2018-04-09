Анкара, 9 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Францию в поддержке терроризма, сообщает 9 апреля Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Причиной подобного заявления стало решение президента Франции Эммануэля Макрона принять в своей резиденции представителей сирийских курдов.

«Франция оказывает помощь террористам, принимая их в Елисейском дворце. Пока страны Запада не прекратят поддержку террористов, они продолжат подвергаться террористическим нападениям», — отметил Эрдоган.

Ранее министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик заявлял, что Париж должен выбрать между курдами и Турцией.

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Напомним, 20 января турецкие военные совершили нападение на территорию сирийского Африна, что привело к значительному охлаждению в отношениях между Парижем и Анкарой.

Франция не раз призывала Турцию прекратить боевые действия, а 29 марта президент страны принял в своей резиденции делегацию «Демократических сил Сирии», в которой присутствовали представители курдов.