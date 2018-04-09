Пекин, 9 апреля, 2018, 06:16 — ИА Регнум. В Пекине за 2017 год было закрыто 321 свиноферма с целью защиты окружающей среды и экономии воды, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Свинья

Исследовательское управление при Государственном бюро статистики в Пекине утверждает, что город произвел 2,42 млн свиней на убой в 2017 году, что на 12,1% ниже, чем годом ранее.

Городские власти ввели запрет на разведение свиней в районах общей площадью более 5,2 тыс. кв. км., что составляет почти треть общей площади города. Эти районы расположены близ ключевых источников питьевой воды, а также ключевой инфраструктуры в густонаселенных районах.

Рост издержек и падение цен на свинину также стали факторами, повлиявшими на закрытие некоторых ферм. Город также выбрал 20 свиноферм, где будут внедряться технологии экономии воды и переработки отходов, отмечает издание.

Напомним, что в Пекине остро стоит вопрос о чистой питьевой воде. Связан он с тем, что местность, где расположен город, не богата водными ресурсами. В связи с этим, власти осуществляют масштабный проект водоотведения «с юга на север» из реки Янцзы.

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