Горно-Алтайск, 9 апреля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Прогнозы синоптиков оправдались: с наступлением тепла на Алтае вновь возникли проблемы с паводком. Причём, в Республике Алтай, судя по информации местных СМИ, они осложнены тем, что власти замалчивают сигналы общественности. Нет никакой информации о подтопленных территориях и на сайте республиканского ГУ МЧС.

Telegram-канал НГА Республика Алтай. Село Майма. Подтопления

«Село Майма. Жилмассив Алгаир. Топит с 26.03.18 по сегодняшний день! Администрация бездействует, советуя справляться своими силами!», — известил сегодня, 9 апреля, telegram-канал «Новости Горного Алтая».

Вероятно поэтому, как и в случае с массовыми вырубками леса, за правдой и помощью местные жители вновь поехали в сибирское полпредство. 6 апреля на одиночный пикет в Новосибирске вышел алтайский активист Айдар Кудирмеков.

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По его словам, которые цитирует ndn.info, алтайские власти не предпринимают действенных мер в борьбе с паводком, тогда как паводковые воды разрушают бетонные заграждения, сносят мосты.

«На борьбу с паводком выделяются немалые средства, однако предпринимаемые действия неэффективны», — считает Кудирмеков.

По его оценке, в Республике Алтай сейчас затоплены сотни домовладений и уже есть погибший в результате паводка. Им стал чабан из села Белый Ануй. По словам активиста, трагедия случилась в тот момент, когда мужчина на коне перебирался через реку.

«Произошёл прорыв смеси льда и воды и более кубометра водно-грязевой массы хлынуло на человека. Его смыло и затянуло под лёд. В итоге жители самостоятельно при помощи тракторов разбивали лёд и вытаскивали тело», — пояснил Айдар Кудирмеков.

Также он опубликовал видео из затопленного села Кырлык.

В СУ СК РФ по Республике Алтай информацию о погибшем подтвердили, но рекомендовали не связывать его смерть с паводком.

«Процессуальная проверка по данному факту завершится 25 апреля, до этого времени какие-то выводы делать преждевременно», — пояснила старший помощник руководителя Мария Лученок.

О том, что паводковая обстановка опасений не вызывает, на прошлой неделе сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Евгений Болтунов.

«Снегопад, выпавший на днях, не оказал сильного влияния на паводок. Но в связи с потеплением наиболее сложная обстановка может сложиться в двух районах — Турочакском и Чойском. Все силы и средства продолжают функционировать в режиме повышенной готовности», — отмечал спасатель.