Якутск, 9 апреля, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Новые пошлины на китайские товары, вводимые в США, могут почувствовать на себе и жители России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя поручение американского президента Дональда Трампа рассмотреть вопрос о расширении списка китайских товаров, облагаемых пошлинами.

Futureatlas.com Флаги США и КНР

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«Это ударит по китайской экономике, но китайцы говорят, что не боятся этих санкций, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что вложения КНР в экономику США через гособлигации составляют более 2 триллионов долларов, и предположил, что с учётом этого фактора страны договорятся.

«А вот компьютерная техника, вероятно, подорожает. Это будет косвенный удар по России», — высказал мнение Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». В США ввели повышенные пошлины на импорт стали и алюминия, которые в страну активно поставляют из Китая. В ответ в КНР повысили и ввели новые пошлины на ряд импортируемых американских товаров.

«В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере $100 млрд и определить товары, на которые они будут распространяться», — заявил Дональд Трамп.

В Пекине уже готовят контрмеры.