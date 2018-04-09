Молдавия – на пороге войны, Украина – на грани победы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- На «пороховой бочке»: Молдавия на грани войны;
- Трагедия в Германии: грузовик въехал в толпу людей;
- «Воцарится мир»: Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится победой;
- «Дело Скрипалей»: Виктория Скрипаль готова к показаниям в британской полиции;
- Новый старый нунций: Ватикан меняет отношение к Азербайджану;
- «Христос воскресе!» Православные отмечают Пасху.