Пекин, 9 апреля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. КНР ввела запрет на поставки в Северную Корею товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

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Отмечается, что экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, связанных с производством оружия массового поражения и средств его транспортировки, запрещен в рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, принятой 12 сентября 2017 года. Перечень включает 32 вида материалов, технологий и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция 2575 Совбеза ООН предусматривает ужесточение санкций в отношении Пхеньяна. Ее приняли в ответ на проведение КНДР шестого ядернего испытания.

В числе санкционных мер — запрет на закупку у Северной Кореи текстиля и ввоз в страну газовых конденсатов. Другие ограничения касаются экспорта в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки.