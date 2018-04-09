Москва, 9 апреля, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому планируют установить в московском парке «Зарядье». Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Kremlin.ru Дмитрий Хворостовский

Ранее Мосгордума анонсировала рассмотрение вопроса об установке памятника Хворостовскому на заседании 12 апреля. Позже появились сообщения, что обсуждение перенесут из-за отсутствия необходимых заключений.

«Планируется установить памятник в парке Зарядье», — сказал Воскресенский РИА «Новости». «К моменту рассмотрения должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. В последние годы жизни оперный певец боролся с онкологическим заболеванием.

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