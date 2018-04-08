Монтрё, Швейцария, 9 апреля, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Российский детский хор «Веснянка» под руководством заслуженной артистки России Л.В.Алдаковой (г. Москва) занял первое место на Международном конкурсе хорового искусства в городе Монтрё (Швейцария, Montreux Choral Festival) в номинации «Детский хор», оставив позади коллективы из Испании. Англии, Украины и Филиппин.

«Веснянка» В Соборе г. Монтрё

При награждении, которое состоялось поздно вечером 7 апреля, было подчеркнуто: «Великолепно, члены жюри выражают высочайшую признательность и уважение». Конкурс проходил с 4 по 7 апреля и включал обязательную, произвольную программу и выступление на открытии и на закрытии фестиваля, дополнительные концерты в других городах. В обязательной программе «Веснянка» исполняла духовную и классическую музыку, в том числе произведение современного швейцарского композитора Иво Антоньини (Ivo Antognini).

Помимо участия в конкурсе, хор был приглашен выступить с концертами в соборе Le Sentier и в знаменитом Шильонском замке, которые прошли при аншлаге. Поскольку пребывание хора в Швейцарии пришлось на Страстную неделю, хористы по приглашению настоятеля пели также в православной церкви Св. Варвары в городе Веве.

Хор «Веснянка», старший коллектив одноимённой хоровой студии, второй год подряд становится победителем на серьёзном международном конкурсе. В 2017 году хоровая студия победила в Таллине.