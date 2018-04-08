Лондон, 8 апреля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии созывают девять стран. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании при ООН в Twitter.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар запросили провести экстренное заседание СБ ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии, — говорится в сообщении. — Встреча, как ожидается, пройдет в понедельник (9 апреля)».

Напомним, окопавшиеся в сирийском городе Дума (Восточная Гута) террористические группировки утверждают, что вооруженные силы Сирии якобы применили химическое оружие против гражданского населения города. По их сообщениям, жертвами химатаки стали десятки человек.

Официальный Дамаск не раз отвергал обвинения в использовании химоружия, заявляя, что ответственность за такие атаки несут боевики.

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