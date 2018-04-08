Лондон, 8 апреля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Лондоне прокомментировало опубликованную в статье The Sunday Times информацию о том, что экс-офицеру Сергею Скрипалю и его дочери якобы предложили переехать в США. Об этом сообщило российское диппредставительство на странице в соцсети Twitter.

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«Двое пострадавших изолированы от общественности и даже от своей семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция СМИ Великобритании под контролем правительства, — говорится в сообщении. — Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду».

8 апреля газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правительства сообщила, что власти Великобритании предложат экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери перебраться в США и жить там под новыми именами.

По данным источника, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 и их коллеги из ЦРУ уже обсуждали варианты того, как уберечь жизни граждан от «новых посягательств».

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