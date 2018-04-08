Каспийск, Дагестан, 8 апреля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Махачкалинский «Анжи» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 8 апреля на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:4.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Куинси Промес, оформивший хет-трик.

После двадцати пяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. Клуб «Анжи», набравший 24 балла, находится на четырнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 25-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Спартак» (Москва) — 1:4.

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