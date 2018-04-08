Москва, 8 апреля, 2018, 20:54 — ИА Регнум. 10 апреля в Москве проведут переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«С 9 по 11 апреля министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо посетит с официальным визитом РФ, — говорится в сообщении. — 10 апреля запланированы его переговоры с министром иностранных дел РФ С. Лавровым».

Ожидается, что в ходе встречи дипломаты обсудят актуальные проблемы сотрудничества двух стран, а также обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки.

Напомним, 5 апреля глава национальной разведки США Дэниел Коутс со ссылкой на свое ведомство заявил, что председатель Трудовой партии Кореи и национальный лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен на переговоры в Москву.

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