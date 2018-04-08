Ватикан, 8 апреля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Азербайджане. Как передает Radio Vaticana, им стал архиепископ американского происхождения Пол Фицпатрик Рассел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

И вот интригующий нюанс. Монсеньор Рассел с марта 2016 года исполняет обязанности посла Ватикана в Турции и Туркмении. А ведь до сих пор Святой престол назначал единого нунция для всего Закавказья. Таким был, например, покинувший в мае 2017 года пост представителя Ватикана в Азербайджане, Армении и Грузии архиепископ польского происхождения Марек Сольчинский. С марта 2018 года нунцием в Армении и Грузии является бывший глава службы дипломатического протокола государственного секретариата Святого престола епископ португальского происхождения Жозе Авелину Беттанкур.

Напомним, что 2 октября 2016 года папа Франциск посетил Баку в рамках турне по Азербайджану и Грузии. 7 мая 2017 года понтифик рукоположил десять священников. Одним из них оказался выходец из мусульманской семьи, семинарист азербайджанского происхождения Бехбуд Мустафаев. Он являлся выпускником Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица апостолов» в Санкт-Петербурге и лично знаком с понтификом, во время визита папы в Баку сослужил тому как диакон. Мустафаев стал первым католическим священником-азербайджанцем в истории Католической церкви.

Наконец, 11 февраля 2018 года делегация из высокопоставленных ватиканских дипломатов и епископов отправилась в Баку, чтобы принять участие в епископской хиротонии священника Владимира Фекете, с 4 августа 2011 года возглавлявшего апостольскую префектуру Азербайджана с непосредственными подчинением Святому престолу. Как замечали наблюдатели, Франциск «многое инвестировал в наведение мостов с исламом». Правда, ранее Ватикан делал ставку в мусульманском мире на шиитский Иран.

Это остается и сейчас, но понтифик вместе с тем стал вести активную политику в отношении суннитских стран. Азербайджан считается страной шиитской ветви ислама. Однако сейчас через назначение нунция, представляющего Святой престол в суннитских Турции и Туркмении, фактически Ватикан опускает конфессиональную составляющую и определяет Баку, декларирующего в отношениях с Турцией принцип «один народ — два государства», в тюрскую группу.