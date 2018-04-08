Москва, 8 апреля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Российская Федерация прорабатывает целый список ответных мер на санкции США. Об этом, как передает RT, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Будет ответ, — сказала Захарова. — Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля власти США существенно расширили антироссийские санкции. В новые черные списки были внесены 24 российских гражданина и 14 предприятий.

На этот раз под ограничительные меры попали крупные бизнесмены, такие как Виктор Вексельберг,Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, а также ряд политиков и чиновников.

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