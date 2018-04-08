Москва, 8 апреля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Московский ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, одержав победу над санкт-петербургским СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

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В самом начале первого периода СКА забросил две шайбы и вышел вперёд в матче. Шайбы на счету Никиты Гусева и Ильи Ковальчука.

Во второй двадцатиминутке защитник ЦСКА Никита Нестеров отыграл одну шайбу. А за три минуты до конца третьего периода Михаил Григоренко сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

На 10-й минуте дополнительного времени всё тот же Михаил Григоренко забросил победную шайбу и оформил дубль.

Таким образом, ЦСКА выиграл финальную серию Западной конференции со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии пройдёт в Казани 14 апреля.

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Плей-офф КХЛ. Финал — Западная конференция. 6-й матч.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

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