Киев, 8 апреля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. В 2018 году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) только $1,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития Украины.

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Согласно предыдущему прогнозу министерства, официальный Киев планировал получить от МВФ транш в $3,5 млрд.

Отмечается, что МВФ урезал суммы траншей для Украины и на ближайшие годы. Так, в 2019 году украинской стороне выделят $2 млрд (ранее планировалось $4,4 млрд), в 2020 — 1,5 млрд (ранее — $3,3 млрд), в 2021 — $1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВФ настаивает на болезненных для Украины реформах как условии получения очередных траншей. Речь идет о шоковых либеральных реформах в области медицины и пенсионного обеспечения, а также земельного законодательства.

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