Псков, 8 апреля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Два вагона грузового поезда, двигавшегося по Октябрьской железной дороге, сошли с рельсов в Псковской области. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

Pxhere.com Железнодоржный состав

ЧП произошло в воскресенье, 8 апреля, в районе железнодорожной станции Морино. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«На железнодорожной станции Морино Дновского района сошли с рельсов колесные пары двух вагонов грузового поезда», — сказал источник.

В настоящее время на месте ЧП работают специалисты.

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