«Атлетико» и «Реал» расписали мировую — 1:1
Мадрид, 8 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернадеу» был разыгран матч в рамках 31-го тура испанской Примеры 2017/18 между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился результативной ничьей 1:1.
В дебюте второго тайма лидер сборной Португалии Критиану Роналду открыл счет после ассиста Гарета Бейла — 1:0. Через 4 минуты французский скоростной форвард Антуан Гризманн сравнял счет, замкнув прострел Витоло — 1:1.
Статистика матча («Реал»/»Атлетико»)
Удары 15/5
Удары в створ 6/3
Владение 63%/37%
Фолы 10/14
Набрав 68 очков, «Атлетико» укрепился на 2-й позиции. «Реал» с 64 очками упустил возможность сократить отставание от «матрасников».
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Васкес, Асенсио, Ковачич, Роналду, Бейл.
«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Партей, Коке, Сауль, Витоло, Гризманн, Коста.
Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.
Предупреждения: Кроос — 14, Витоло — 17, Партей — 34, Васкес — 89, Эрнандес — 90.
Голы: Роналду 53 — 1:0, Гризманн 57 — 1:1.