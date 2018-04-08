Мадрид, 8 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернадеу» был разыгран матч в рамках 31-го тура испанской Примеры 2017/18 между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился результативной ничьей 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

В дебюте второго тайма лидер сборной Португалии Критиану Роналду открыл счет после ассиста Гарета Бейла — 1:0. Через 4 минуты французский скоростной форвард Антуан Гризманн сравнял счет, замкнув прострел Витоло — 1:1.

Статистика матча («Реал»/»Атлетико»)

Удары 15/5

Удары в створ 6/3

Владение 63%/37%

Фолы 10/14

Набрав 68 очков, «Атлетико» укрепился на 2-й позиции. «Реал» с 64 очками упустил возможность сократить отставание от «матрасников».

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Васкес, Асенсио, Ковачич, Роналду, Бейл.

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Партей, Коке, Сауль, Витоло, Гризманн, Коста.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Кроос — 14, Витоло — 17, Партей — 34, Васкес — 89, Эрнандес — 90.

Голы: Роналду 53 — 1:0, Гризманн 57 — 1:1.