Тегеран, 8 апреля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Американская администрация пытается создать информационную почву для очередных ударов по Сирии в нарушение всех норм международного права и соблюдения суверенитета страны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам совместного заседания комитета Госдумы по международным делам и комиссии меджлиса Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

«Голословным обвинениям подвергается как Дамаск, так Москва и Тегеран, как мы это видели буквально недавно в ситуации в сирийском городе Дума с последовавшим за этим грубым заявлением президента Трампа. Очень вероятно, что таким образом американская администрация пытается создать информационную почву для очередных ударов по Сирии в нарушение всех норм международного права и соблюдения суверенитета страны. От этого выиграют только террористические формирования. По сути, это и есть продолжение заигрывания с силами международного терроризма», — заявил Слуцкий.

Все это делается с конкретной целью — Соединенные Штаты хотят раскачать архитектуру безопасности в регионе Ближнего Востока, и конечно, свержение правительства Башара Асада, с точки зрения вашингтонских аналитиков, станет фактором разрушения шиитской дуги — Иран, Ирак, Сирия, Ливан, рассуждает парламентарий.

«Мы категорически возражаем против подобного подхода и призываем Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии», — сказал Слуцкий.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Алаэддин Боруджерди обратил внимание на то, что «основная причина недовольства американцев как раз кроется в том, что они потерпели поражение в Сирии, а сирийское правительство при поддержке России и Ирана сумело добиться успехов».

"И в этом основная причина тех необоснованных обвинений, которые стали появляться в отношении Сирии, в частности в использовании химического оружия, которое Дамаск несколько лет назад уничтожил полностью. А потом оказалось, что это оружие стало появляться в руках террористов. Они терпят поражение не только в Сирии, но и других точках региона. Этот касается и Ирака, и даже Йемена. Именно с помощью американцев и при использовании их оружия гибнут мирные жители», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 апреля в рамках визита российских парламентариев в Иран состоялось совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и Собрания Исламского Совета. Обсуждали проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана.

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