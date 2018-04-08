Киев, 8 апреля, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Власти Украины не давали гарантий о возврате экипажа сейнера «Норд» в Крым. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook постоянный представитель президента Украины в регионе Борис Бабин, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Максим Цуканов ИА REGNUM Украинские пираты

«Важно! — написал Бабин. — Информация, распространенная сегодня (8 апреля) в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властями Украины об организованном пропуске (…) членов экипажа задержанного рыболовецкого судна «Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком».

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Украины якобы дали гарантию пропуска российских моряков в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в Азовском море украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа. Все они имели при себе паспорта граждан РФ.

Сейнер был отконвоирован в украинский Бердянск. У рыбаков были отобраны российские паспорта, под предлогом того, что власти Украины считают жителей Крыма гражданами Украины.

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