Тегеран, 8 апреля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Первое заседание комиссии высокого уровня, которая будет создана между парламентами России и Ирана, может пройти в сентябре или октябре в Волгограде, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам совместного заседания комитета Госдумы по международным делам и комиссии меджлиса Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

Mil.ru Флаги России и Ирана

«Когда позволит график господина Лариджани, может быть в сентябре или октябре, мы предложим провести первое заседание в Волгограде — в одном из самых экономически интересных регионов России», — сказал Слуцкий.

В качестве аргумента в выборе места проведения заседания парламентарий указал то, что именно волгоградские предприятия могут заняться созданием объектов портовой инфраструктуры на Каспии.

Кроме того, Слуцкий отметил волю меджлиса по становлению Ирана первым государством вне постсоветского пространства, которое может присоединится к Евразийскому экономическому союзу.

«В рамках сотрудничества с ЕАЭС уже сняты ряд препятствий, в частности по поставкам пшеницы. Думаю, что в ближайший год два мы сумеет существенно увеличить размер взаимного товарооборота», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ожидается, что 9 апреля спикеры Госдумы и меджлиса Вячеслав Володин и Али Лариджани подпишут регламент комиссии высокого уровня, которая будет создана между парламентами России и Ирана. Это станет новым форматом парламентского содействия развитию экономики, инвестициям, развитию сотрудничества в сфере международной политики.