Берлин, 8 апреля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч в рамках 29-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия» и «Штутгарт». Матч завершился крупной победой «шмелей» со счетом 3:0.

Andy03 Футбол

На 38-й минуте вингер сборной США Кристиан Пулишич открыл счет точным навесом в дальнюю «девятку» с угла штрафной площади — 1:0. В дебюте второго тайма бельгийский скоростной форвард Миши Батшуайи удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Нури Шахина — 2:0. Через 11 минут Максимилиан Филипп довел счет до разгромного, добив мяч в пустые ворота — 3:0.

Статистика матча («Боруссия"/"Штутгарт»)

Удары 15/7

Удары в створ 8/0

Владение 45%/55%

Фолы 12/15

Набрав 51 очко «Боруссия» максимально приблизилась ко второй позиции. «Штутгарт» с 38-ю очками остался на 9-м месте.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Пищек, Шмельцер, Топрак, Шахин, Ройс, Дауд, Филипп, Пулишич, Батшуайи.

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Павар, Бадштубер, Бек, Аого, Аскасибар, Томми, Гентнер, Гомес, Гинчек.

Главный арбитр матча: Патрик Иттрих.

Предупреждения: Бек — 30, Шмельцер — 42, Аого — 56, Гомес — 58, Аскасибар — 70.

Голы: Пулишич 38 — 1:0, Батшуайи 48 — 2:0, Филипп 59 — 3:0.