Москва, 8 апреля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч в рамках 25-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Локомотив» и «Ростов». Матч завершился минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

Fclm.ru Футболисты «Локомотива»

В дебюте второго тайма фланговый форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан открыл счет, замкнув навес Владислава Игнатьева — 1:0.

Статистика матча («Локомотив"/"Ростов»)

Удары 10/2

Удары в створ 5/1

Владение 53%/47%

Фолы 10/15

Набрав 52 очка «Локомотив» оторвался от второго места на 5 очков. «Ростов» с 27-ю баллами опустился в «зону вылета».

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Фарфан, Коломейцев, Тарасов, Миранчук, Ари.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Макеев, Калачев, Ионов, Сапета, Гацкан, Дядюн.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Фарфан — 28, Рыбус — 40, Калачев — 64, Ионов — 84, Ингасон — 90+3.

Голы: Фарфан 47 — 1:0.