«Арсенал» оказался удачливее в перестрелке с «Саутгемптоном»
Лондон, 8 апреля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Саутгемптон». Матч завершился волевой победой «канониров» со счетом 3:2.
На 17-й минуте ирландский форвард Шейн Лонг открыл счет, реализовав удар из выгодной позиции после заброса Седрика Соареша — 0:1. Через 11 минут лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет точным ударом в ближний нижний угол — 1:1. В роли ассистента выступил Дэнни Уэлбек. На 38-й минуте Уэлбек отметился забитым мячом мощным ударом в левую «девятку» — 2:1. Ассистом отметился Алекс Айуоби. На экваторе второго тайма лучший бомбардир «святых» Чарли Остин забил 7-й мяч в сезоне после передачи Соареша — 2:2. В конце матча Уэлбек оформил дубль и принес «Арсеналу» победу над гостями — 3:2.
Статистика матча («Арсенал»/»Саутгемптон»)
Удары 11/11
Удары в створ 7/9
Владение 59%/41%
Фолы 10/6
С 28 очками «Саутгемптон» остался на 18-й строчке. «Арсенал» с 54 очками приблизился к 5-й позици.
Составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Чемберс, Беллерин, Колашинац, Айуоби, Уэлбек, Джака, Эль-Ненни, Нелсон, Обамеянг.
«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Есида, Стивенс, Худт, Бертранд, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Хейбьерг, Лонг.
Главный арбитр матча: Андре Марринер.
Предупреждения: Беллерин — 50, Уилшир — 90+3, Худт — 90+7.
Удаления: Стивенс — 90+2, Эль-Ненни — 90+3.
Голы: Лонг 17 — 0:1, Обамеянг 28 — 1:1, Уэлбек 38 — 2:1, Остин 74 — 2:2, Уэлбек 81 — 3:2.