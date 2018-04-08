Вашингтон, 8 апреля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин всегда будут друзьями, несмотря на определенные разногласия по экономическим вопросам. Об этом глава Белого дома США написал на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из х/ф «Ревизор». Реж. Владимир Петров. 1952. СССР Легкость в мыслях необыкновенная

«Мы с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) всегда будем друзьями, независимо от того, что происходит с нашим спором по вопросам торговли, — написал Трамп. — Китай снимет свои торговые барьеры, потому что это правильное решение».

По его словам, Вашингтону удастся подписать соглашение об интеллектуальной собственности с Пекином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2018 г. власти США анонсировали предварительный список продукции, облагаемой дополнительными пошлинами. Перечень затрагивает порядка 1,3 тыс. наименований продукции, импортируемой из Китая.

В свою очередь, официальный Пекин ввел 25%-е пошлины на ряд американских товаров.

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