Калуга, 8 апреля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области определены победители конкурса первого (регионального) этапа конкурса на звание «Лучший сотрудник Следственного комитета России» по итогам работы за 2017 год, сообщили 8 апреля ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

По данным ведомства, в номинации «Лучший следователь» победителем признан капитан юстиции Олег Федоров — старший следователь следственного отдела по Малоярославецкому району. Лучшим следователем-криминалистом стал капитан юстиции Павел Игнатов.

Лучшим из числа руководящего состава признан заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела подполковник юстиции Алексей Фокин. При определении победителей учитывались результаты работы за 2017 год.

Фотографии лучших сотрудников размещены на Доске почета следственного управления СК России по Калужской области. Победители регионального этапа конкурса будут бороться за звание лучших на федеральном уровне. Лучших следователей страны определит центральная конкурсная комиссии Следственного комитета России.