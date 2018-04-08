Вашингтон, 8 апреля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Виновные в «применении» химического оружия в Сирии «заплатят большую цену» за это. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Норман Роквелл. Критик. 1955

«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии, — написал глава Белого дома. — Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает ее совершенно недоступной извне. Президент Путин (Владимир Путин), Россия и Иран ответственны в поддержке животного Асада (президент Сирии Башар Асад). Придется заплатить большую цену».

Напомним, окопавшиеся в сирийском городе Дума (Восточная Гута) террористические группировки утверждают, что правительственные силы Сирии якобы применили химическое оружие против гражданского населения города.

Вскоре те же террористы стали сообщать о погибших и пострадавших якобы в результате сброса бомбы с хлором на Думу. Никаких реальных доказательств такой атаки конечно же нет.

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