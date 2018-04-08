Калуга, 8 апреля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело по шести фактам совершения мошеннических действий в отношении пенсионеров.

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Как сообщили 8 апреля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ, обвинение в мошенничестве предъявлено 37-летнему жителю Краснодарского края. По версии следствия, от противоправных действий подозреваемого пострадали шесть жителей Калуги.

Злоумышленник вместе со своими пособниками, в целях завладения чужими денежными средствами, разработал четкий алгоритм действий. Сначала 78−80-летним потерпевшим на номер домашнего телефона звонила девушка, которая, представившись медицинской сестрой из регистратуры одной из поликлиник, сообщала, что из лаборатории в поликлинику поступили их анализы с неутешительными результатами. Затем к разговору присоединялась другая женщина. Представившись терапевтом, она, не дав опомниться пенсионерам, говорила: «У вас вирусная онкология либо туберкулез, и вы немедленно должны быть госпитализированы, точнее, изолированы от родственников и иных людей». Выдержав паузу, женщина сообщала, что в их медицинском учреждении имеется уникальное лекарственное средство, которое возможно применять в домашних условиях.

После этого происходило соединение с другим абонентом, и с потерпевшими продолжал беседовать мужчина, который рассказывал об удивительных свойствах препарата, излечившихся пациентах, при этом он добавлял, что эффективное средство стоит дорого и для получения его требуется время, так как существует некая очередь. Мужчина настоятельно предлагал свою помощь и обещал лично переговорить с пациентами, чья очередь уже подошла.

Далее лжедоктор, оставаясь на связи с потерпевшим, якобы звонил одному из пациентов с просьбой отказаться на время от получения препарата в пользу тяжелобольного. В завершение псевдоврач предлагал пенсионерам перечислить на банковский счет предыдущего пациента денежную сумму от 150 до 300 тысяч рублей, которые он якобы уже оплатил за «чудо — препарат».

Наиболее доверчивые граждане велись на уловки мошенников и переводили на их счета накопленные денежные средства. Следователями установлено шесть фактов совершения противоправных действий фигуранта. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила 1 млн 200 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый в мошенничестве находится под стражей.

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