Калуга, 8 апреля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В ночь на 8 апреля, в Калуге на 29 километре Окружной автодороги «Турынино — Грабцево», в дорожно-транспортном происшествии трагически погиб военный комиссар области Олег Легкий.

Энди Уорхол. Катастрофа зеленой машины. 1963

Как сообщили ИА REGNUM в Госавтоинспекции региона, автомобиль, за рулем которого находился военком, съехал с дороги в кювет, где врезался в световую опору. Олег Легкий скончался в медицинском учреждении, куда был госпитализирован.

По информации областного военного комиссариата, генерал-майор Олег Легкий родился в Москве в семье военнослужащего в 1957 году. В 1978 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР. Начинал службу в рядах Советской Армии командиром мотострелкового взвода. Был начальником группы боевого управления по руководству Вооруженными силами Российской Федерации на территории Республики Армении. С этой должности Легкий был назначен в 2004 году военным комиссаром Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 год на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых погиб 21 человек. За прошедший год в дорожно-транспортных происшествиях региона погибли 173 человека.

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