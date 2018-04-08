Москва, 8 апреля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Генпрокуратура Российской Федерации с 2002 г. отправила властям Великобритании запросы о выдаче более 60 человек, которые обвиняются на родине в экономических преступлениях. Об этом заявил Генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ.

Сергей Корольков. Выдача казаков в Лиенце. 1945

«Сумма ущерба (от действий подозреваемых) составляет более чем полтриллиона рублей, — сказал Чайка. — Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше».

Генпрокурор России отметил, что после введения в Великобритании закона о криминальных финансах, многим «бизнесменам» будет непросто объяснить происхождение своих активов.

Чайка выразил надежду, что закон будет применяться британскими властями в соответствии с нормами цивилизованного государства.

«Преступников могут оставить себе, а деньги верните, — сказал Генпрокурор России. — Это деньги наши».

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