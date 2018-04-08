Тегеран, 8 апреля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным двухдневным визитом в Иран, передает корреспондент ИА REGNUM. В Тегеране в аэропорту Мехрабад его встречали высокопоставленные представители Собрания Исламского Совета Ирана, посол РФ в Иране Леван Джагарян, другие сотрудники российского посольства.

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Это поездка является первым официальным визитом Володина в Иран в должности председателя Госдумы. В Тегеране он проведет встречи и переговоры с президентом страны Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (парламента) Али Лариджани. В центре внимания переговоров будут находиться вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и развития двусторонних экономических связей.

Накануне в Тегеране комитет Госдумы по международным делам и комиссия Собрания исламского совета (Меджлиса) Ирана по национальной безопасности и внешней политике провели специальное заседание. Обсуждались проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана, включая возможности взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, а также перспективы СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, Россией, Китаем, США, Францией, Германией и Великобританией) в случае выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки. Речь шла также о создании межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Ираном. Ее регламент планируется подписать в рамках визита Володина в Тегеран.

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Если говорить о реальном состоянии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном, то существующие справочные данные пока не выглядят впечатляющими. В 2017 году уровень российско-иранского товарооборота снизился по сравнению с 2016 годом и составил 1,7 млрд долларов. При этом российский экспорт составил 1,3 млрд долларов, импорт из Ирана — всего 392,2 млн долларов. Сокращение экспорта связано со снижением поставок оборудования и транспортных средств и других товаров. Рост импорта вызван увеличением закупок продовольственных товаров. Ясно, что две страны располагают несравненно большим потенциалом для расширении сотрудничества на этом направлении, чему, кстати, и должен способствовать и нынешний визит Володина в Иран. В рамках визита спикер Госдумы Володин также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.