Москва, 8 апреля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Москве в 17-этажном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по столице.

Луис Маурер. Быстрое спасение. 1858

ЧП произошло в воскресенье, 8 апреля, на Болотниковской улице дом 5, корпус 2.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 55 человек, из них 8 детей, — говорится в сообщении. — К сожалению, имеются пострадавшие».

Возгорание было потушено на площади 50 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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