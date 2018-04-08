Новосибирск, 8 апреля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области будет запущен обновлённый и расширенный интернет-сервис для записи на приём к врачам. Интернет-сервис будет универсальным для всех государственных учреждений здравоохранения. После старта работы сервиса на приём к врачу можно будет записаться как с Единого портала государственных услуг, так и из мобильного приложения «Запись на приём к врачу».

REGNUM Мобильное приложение

По данным департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона, приложение будет бесплатным и доступным для скачивания для всех смартфонов и мобильных гаджетов.

«Если гражданин уже пользуется порталом госуслуг, у него нет необходимости получать новый пароль. Система идентификации и авторизации является единой с порталом государственных и муниципальных услуг. Также помимо стандартных возможностей по записи на приём поэтапно запланирован вывод в приложение дополнительного функционала: информации о истории посещений, результатах исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах», — пояснили в правительстве области.

Помимо этого, принято решение по кардинальному увеличению надёжности сервиса записи на приём к врачу по телефонному номеру 124.

7 и 8 апреля проводится масштабный перенос оборудования в Центр обработки данных правительства региона, развертыванию дополнительного и резервирующего оборудования по схеме высокой катастрофоустойчивости и информационной безопасности, аналогичной технологии «Системы 112». Запуск обновлённого и расширенного интернет-сервиса проходит под контролем министерства здравоохранения и департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.