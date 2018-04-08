Кострома, 8 апреля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы торжественное ночной богослужение возглавил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Состоялся и торжественный крестный ход вокруг собора.

ИА REGNUM Кострома празднует Пасху

ИА REGNUM Кострома празднует Пасху

На богослужении помимо обычных горожан, молились представители областной и городской администрации во главе с губернатором Сергеем Ситниковым.

Также митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт через СМИ поздравил всех костромичей с главным православным праздником:

«В дни Святой Пасхи будем памятовать и о благочестивой христианской традиции: празднуя Праздник, разделять нашу радость с другом и врагом, ближними и дальними, нуждающимися и обездоленными, больными и одинокими.

Подлинное христианское доброделание, вкупе с верой и надеждой, ещё на земле откроет нам Вечное Царство, где «вечные радость, веселие и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание вечного света. Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ».

ИА REGNUM Кострома празднует Пасху

Местные власти предприняли ряд мер по обеспечению безопасности. В частности, проезд автомобилей у костромских храмов, в которых проходили праздничные богослужения, был перекрыт. Охранять порядок вышли полицейские, дружинники, а также сотрудники частных охранных фирм.

По окончанию богослужения в Богоявленско-Анастасиином соборе костромичи смогли добраться до дому на бесплатных автобусах.