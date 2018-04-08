Москва, 8 апреля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. На 48-году жизни скончалась заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба московского театра «Школа современной пьесы».

nastyachernikova720 Траурные цветы

Сообщается, что Волчкова ушла из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 47 лет.

«Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — рассказал представитель театра «Школа современной пьесы».

Отмечается, что прощание с Волчковой состоится 10 апреля в здании театра. Похоронена Волчкова будет в Пензе.

Известно, что на сцене театра «Школа современной пьесы» Волчкова выступала с 1995 года. В 2004 году она была удостоена звания «Заслуженной артистки России».

Волчкова снималась в сериалах. Наиболее известные её роли в сериалах «Возвращение Мухтара», «Лондонград», а также «Громовы. Дом надежды».