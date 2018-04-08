Киев, 8 апреля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Ольга Богомолец (Блок Петра Порошенко) рассказала, чего именно следует ждать украинцам от нового этапа медицинской реформы в стране. Об этом Богомолец рассказала в эфире телеканала NewsOne накануне, 7 апреля.

Nesster Туманная перспектива

Напомним, 1 апреля на Украине начался новый этап медицинской реформы. По сути речь идет об отказе государства оплачивать из бюджета большую часть спектра медицинских услуг для граждан.

Теперь украинцы должны будут заключать договоры о сотрудничестве с так называемым семейным врачом, которые уже и будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам, большинство из которых будут платными. Попасть к лору, хирургу, офтальмологу или стоматологу самостоятельно станет невозможно.

Реформа завершится через три года и сделает большую часть услуг — например, плановые роды, операции, исследования или анализы — платной. На бюджетном финансировании останется только экстренная медицинская помощь и прием у терапевта.

Депутат Богомолец, которая в свое время была активным участником Евромайдана и организовывала медицинскую службу в лагере протестующих, прямо сказала, к чему нужно готовится украинцам в первый год реформ:

«На пациента ждет следующее: семейный врач и это можно говорить отдельно, какие плюсы, а какие минусы. Плюс однозначно для семейных врачей, то есть врачи будут в восторге от такой реформы, но разрешит ли она улучшить здоровье нации? Это вопрос. Семейные врачи, экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив, обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что собственно предлагает министерство, что будет оплачивать государство», — рассказал депутат Богомолец.

Также она обратила внимание на тот факт, что на лечение онкологических больных в бюджете заложено только 27% средств, которые необходимы нуждающимся в таком лечении.

Богомолец не стала ходить вокруг да около и сказала, что те у кого денег нет — умрут, потому что им просто некуда будет пойти.