Киев, 8 апреля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Украинская государственная пограничная служба разъяснила причины, по которым она не выпустила команду российского сейнера «Норд», захваченного украинскими силовиками, с Украины. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, девять российских моряков с захваченного украинскими силовиками сейнера «Норд», должны были покинуть территорию Украины через контрольно-пропускной пункт «Гоптовка» в Харьковской области. Ранее украинский суд постановил взыскать с них штраф по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

При этом капитан сейнера «Норд» был задержан, а затем арестован с правом выхода под залог. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Залог за капитана был внесен, но из тюрьмы его не выпустили.

Теперь Госпогранслужба Украины утверждает, что у российских моряков якобы не было необходимых документов для пересечения украинской границы. По данным украинской погранслужбы, пассажиры вместо паспортов предъявили свидетельства на возвращение в Россию.

«Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета. Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна «Норд», задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — пояснила свою позицию Госпогранслужба.

После этого в отношении российских моряков были составлены административные протоколы.

Напомним, ранее стало известно, что украинские власти дали гарантию пропуска российских моряков в Крым через пункт «Чонгар». Сейчас они находятся в Харькове.