Москва, 8 апреля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Предложение Скрипалям переехать в США симптоматично. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Британский флаг

Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами, пишет газета Sunday Times.

«Все это очень симптоматично: еще до конца расследования как от центра Европы до Антарктиды, но мы уже имеем вброс. И речь идет, как всем понятно, не о переезде Скрипаля конкретно в США, а о том, чтобы он вместе с дочерью затерялся среди миллиардного населения планеты», — полагает Клинцевич.

Видимо, организаторы беспрецедентно скандального дела Скрипаля, если верить SundayTime, решили модифицировать старую как мир формулу: нет человека — нет проблемы, рассуждает сенатор.

«Смысл их намерений состоит в том, чтобы «спрятать» потерпевшего, дабы он не сказал ничего лишнего, продолжая одновременно — максимально долго, как это только возможно — спекулировать на его деле. Скрипаль же им уже просто не нужен — ни живой, ни мертвый», — говорит он.

Парламентарий подчеркнул, что не утверждает, что информация английской газеты стопроцентно соответствует действительности. Но прогнозирует встречи «со множеством вывертов, связанных с делом Скрипаля».