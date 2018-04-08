Лондон, 8 апреля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко в ходе встречи с министром иностранных дел Соединённого королевства Борисом Джонсоном намерен обсудить ситуацию с отказом в выдаче визы Виктории Скрипаль — племяннице Сергея Скрипаля, который был якобы отравлен в английском городе Солсбери 4 марта. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

Kevin Thompson Посольство Росии в Великобритании

«Хочу задать и чисто человеческий вопрос: на каком основании Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль, которая очень беспокоится за двоюродную сестру и своего дядю и хотела приехать в Великобританию их навестить? Мне такой отказ непонятен в условиях, когда оба чувствуют себя, согласно официальным заявлениям британской стороны, хорошо», — приводит слова посла Яковенка пресс-служба российского дипломатического представительства.

Также российский посол отметил, что Борис Джонсон вполне восприимчив к логике и аргументам.

Ранее Яковенко подчеркнул, что встреча с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном уже назрела. Сторонам надо обсудить весь комплекс двухсторонних отношений, а также детально разобрать дело об отравлении в английском городе Солбсери двух российских граждан — Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Посольство России в Великобритании в связи с этим направило ноту в МИД королевства с просьбой о встрече посла Яковенко с министром Джонсоном.