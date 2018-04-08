Новгородская область, 8 апреля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. В деревне Волотово под Великим Новгородом ночью 8 апреля сгорел дом, погибли пять человек, в том числе ребёнок 2016 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, о пожаре стало известно в 3 часа ночи. К прибытию пожарных расчётов дом горел открытым пламенем.

53.mchs.gov.ru На месте пожара

Пожарные боролись с огнём 2,5 часа — до 5:33. К тушению были привлечены 32 человека и 13 единиц техники, в том числе 23 специалиста МЧС.

По факту пожара следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По версии следствия, в сгоревшем доме проживала семья: двое взрослых с ребёнком. Кроме того, погибли мужчина и женщина, которые находились у них в гостях. Пожарных вызвала соседка по деревне, обнаружившая возгорание.

По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом.

Причины возникновения пожара установят в ходе экспертиз, назначенных следователем.

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