Лондон, 8 апреля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Виктория Скрипаль, которая является двоюродной сестрой Юлии Скрипаль и племянницей Сергея Скрипаля, заявила, что готова дать показания по делу об отравлении её родственников британской полиции. Об этом сегодня, 8 апреля, пишет The Daily Mail.

Полицейский автомобиль

Издание утверждает, что Виктория Скрипаль выразила готовность пойти в Скотленд-Ярд, «чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует».

Также она категорически отвергла появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы работает на российские спецслужбы.

«Если британцы заявляют, что я работаю на спецслужбы, пусть докажут это. Предоставьте мне хотя бы какие-то доказательства», — подчеркнула Виктория Скрипаль.

Напомним, посольство Великобритании в России отказало Виктории Скрипаль во въезде в королевство, мотивировав свой отказ якобы отсутствием у Виктории необходимых средств для совершения поездки.