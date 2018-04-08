Армянск, Крым, 8 апреля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом на пассажирском переезде вблизи города Армянска. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

Энди Уорхол. Пятеро погибших. 1963

Сообщается, что в результате аварии погибли пять человек. Ещё 10 получили ранения.

«Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли», — сообщили в штабе.

По предварительным данным аварию спровоцировал водитель микроавтобуса Mersedes, который выехал на автомобильный переезд перед приближающимся электропоездом.