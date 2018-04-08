Киев, 8 апреля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко уверен, что самые тяжелые испытания для его стран остались в прошлом. Такое заявление Порошенко сделал в своём видеообращении, опубликованном сегодня, на его странице в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжёлые испытания уже точно позади», — сказал Порошенко.

Украинский президент считает, что праздник Воскресения Христова — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом.

Также Порошенко напомнил, что 1 апреля он ездил в оккупированный украинскими силовиками Донбасс, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».