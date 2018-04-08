Дамаск, 8 апреля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщения западных СМИ и информационных ресурсов боевиков о том что вооруженные силы Сирийской Арабской Республики якобы применили химическое оружие в городе Дума, что в Восточной Гуте. Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 апреля, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«Ряд западных стран осуществляет меры информационного характера по срыву данной операции. Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия», — сказал Евтушенко.

Он отметил, что некоторые так называемые неправительственные организации, в частности пресловутые «Белые каски», известные своими «фейковыми новостями», сообщили о том что 7 апреля сирийские войска якобы сбросили на территорию города Думы бомбу с хлором.

«Решительно опровергаем эту информацию», — сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Также генерал Евтушенко подчеркнул, что российский Центр по примирению готов направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» информации, предоставленной боевиками и «неправительственными организациями».

Кроме того, Евтушенко напомнил, что сегодня начинается операция по выводу из города Дума боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Город Дума — последний населенный пункт в Восточной Гуте, удерживаемый террористами.

Напомним, ранее государственный департамент США заявил, что в том случае, если подтвердится информация о химической атаке в городе Дума, то ответственность за неё будет нести Россия.