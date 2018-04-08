Оренбург, 8 апреля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области официально прокомментировали акцию протеста, которую устроили заключённые исправительной колонии строгого режима №3. Целью акции в новотроицкой колонии была попытка расшатать режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ФСИН России.

За колючей проволокой

По информации ведомства, заключённые протестовали три дня (с 5 по 7 апреля). 10 человек отказывались от приёма пищи.

При этом они письменно о голодовке и своих требованиях не заявляли. Поэтому назвать голодовкой это нельзя, считают в ведомстве.

Также колонию посетила Общественная наблюдательная комиссия, но никаких нарушений со стороны администрации пенитенциарного учреждения не нашла. Представитель УФСИН охарактеризовал поведение группы заключенных как демонстративно-шантажное. С 7 апреля все заключенные принимают пищу. Ситуация нормализовалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о голодовке заключённых со ссылкой на их родственников сообщили некоторые местные СМИ. Речь шла о 100 и более участниках акции протеста. Якобы заключённые были недовольны условиями содержания, сокращением свиданий и другими ограничениями.